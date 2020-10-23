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23.10.2020 00:07
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Радимов, предлагавший Плющенко заткнуться: Поговорил с Евгением по-мужски

Бывший футболист сборной России, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов помирился с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Об этом Радимов рассказал в интервью «Р-Спорт» в четверг, 22 октября.

«Мы поговорили с Евгением, расставили все точки над i. Никаких проблем между нами не было и быть не может. Просто возникло легкое недопонимание. Все нормально, мы взрослые люди, знаем друг друга очень давно, ничего такого между нами не произошло. Просто не поняли друг друга – сначала он меня, а потом я. Хорошо, что по-мужски поговорили по телефону, можно сказать, пожали друг другу руки. Очень рад, что мы во всем разобрались, поговорили. Будем дальше болеть за фигурное катание», – подчеркнул Радимов.

Ранее Радимов написал в своем твиттере, что Плющенко и его жене Рудковской пора «заткнуться со своими высказываниями». Таким образом экс-футболист поддержал тренера по фигурному катанибю Этери Тутберидзе, у которой Плющенко переманил нескольких сильнейших фигуристок.

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Комментарии (2)

Zloi_prohozhiy
Как две бабы, ну ёмаё
263872611
два не мужика нашли друг друга.
то же мне, новость.
хе-хе.
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