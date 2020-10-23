Радимов, предлагавший Плющенко заткнуться: Поговорил с Евгением по-мужски
Бывший футболист сборной России, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов помирился с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Об этом Радимов рассказал в интервью «Р-Спорт» в четверг, 22 октября.
«Мы поговорили с Евгением, расставили все точки над i. Никаких проблем между нами не было и быть не может. Просто возникло легкое недопонимание. Все нормально, мы взрослые люди, знаем друг друга очень давно, ничего такого между нами не произошло. Просто не поняли друг друга – сначала он меня, а потом я. Хорошо, что по-мужски поговорили по телефону, можно сказать, пожали друг другу руки. Очень рад, что мы во всем разобрались, поговорили. Будем дальше болеть за фигурное катание», – подчеркнул Радимов.