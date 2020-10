Британский полярник расскажет, каково это — дрейфовать на льду всю полярную ночь

Беседа с ученым — одно из онлайновых мероприятий фестиваля Different Ever After, про «другую Великобританию». Там много всего: британские короткометражки, научные дискуссии, встречи с культурными деятелями. А на встречу с Маркусом Фреем можно зарегистрироваться по ссылке. Начало в 19.00.



Александра Шеромова