Британский полярник расскажет, каково это — дрейфовать на льду всю полярную ночь
Ученый Маркус Фрей работает в Британской антарктической службе. А вернулся, наоборот, из Арктики. Сама международная экспедиция в Северном Ледовитом океане MOSAiC, в год длиной — крупнейшая в истории. 23 октября узнаем подробности от очевидца: будет трансляция (с переводом), бесплатно. 12+
Экспедиция стартовала в сентябре 2019 года. Те, кто пробыл в ней всю миссию, вернулся в изменившийся мир. Но и у них там жизнь не была спокойной. Начать с того, что немецкий научный ледокол Polarstern вмерз в лед. Специально. К тому месту его заботливо сопроводило наше научное судно «Академик Федоров». План был такой: Polarstern вмерзает и дрейфует на льдине по Трансарктическому течению. Так же, как в 1893-96 годах тех же маршрутом и тем же образом дрейфовал Фритьоф Нансен. Цель экспедиции – исследование климатической системы в Центральной Арктике. В целом в экспедиции участвовало 400 ученых из 17 стран (в том числе наши), от Великобритании — аж семь научных коллективов. Маркус Фрей расскажет, каково это — плыть на льдине в долгую полярную ночь, почему проводить исследования даже с суперсовременной лабораторией под боком — не так-то просто, и что удалось узнать за год.
Беседа с ученым — одно из онлайновых мероприятий фестиваля Different Ever After, про «другую Великобританию». Там много всего: британские короткометражки, научные дискуссии, встречи с культурными деятелями. А на встречу с Маркусом Фреем можно зарегистрироваться по ссылке. Начало в 19.00.
Александра Шеромова