В Петербурге с начала пандемии выявили 9500 нарушений. В Москве за тот же период минимум в 70 раз больше

С начала действия коронавирусных запретов в Петербурге, то есть за полгода, власти наказали меньше 10 тысяч человек. В деньгах это 54 миллиона рублей.



Цифру вечером 22 октября назвала пресс-служба Смольного, процитировав губернатора Александра Беглова, который выступал на телеканале «Россия 24». Градоначальник высказал уверенность, что к принятым антиковидным мерам горожане относятся «с пониманием».



«Большинство жителей нашего города с пониманием относятся к принятым мерам. Никто не хочет болеть сам и заражать близких, но самое главное – никто не хочет еще более жёстких мер, которые неизбежно приведут к сложностям в экономике, повлияют на качество жизни», - заявил Беглов, не ссылаясь на какие-либо соцопросы.

