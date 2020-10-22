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22.10.2020 23:37
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В Петербурге с начала пандемии выявили 9500 нарушений. В Москве за тот же период минимум в 70 раз больше

С начала действия коронавирусных запретов в Петербурге, то есть за полгода, власти наказали меньше 10 тысяч человек. В деньгах это 54 миллиона рублей.

Цифру вечером 22 октября назвала пресс-служба Смольного, процитировав губернатора Александра Беглова, который выступал на телеканале «Россия 24». Градоначальник высказал уверенность, что к принятым антиковидным мерам горожане относятся «с пониманием».

«Большинство жителей нашего города с пониманием относятся к принятым мерам. Никто не хочет болеть сам и заражать близких, но самое главное – никто не хочет еще более жёстких мер, которые неизбежно приведут к сложностям в экономике, повлияют на качество жизни», - заявил Беглов, не ссылаясь на какие-либо соцопросы.

Меры, продолжил градоначальник, носят предупредительный и профилактический характер. «В основном, это административные штрафы», - продолжил мысль Беглов и привел статистику: с начала пандемии органы власти выявили более 9500 правонарушений, выписано штрафов на 54 миллиона рублей.

Для примера, в начале октября столичная мэрия отчиталась о 752 тыс. штрафов только на физлиц и только за нарушение режима самоизоляции, дополнительно было оштрафовано 27 тысяч предприятий.

Как ранее писала «Фонтанка», разница видна и на конкретных примерах: за несоблюдение масочного режима на транспорте жители столицы заплатили 480 миллионов рублей. В петербургской подземке с весны протоколы получили 385 безмасочников, что при самом смелом подсчете в деньгах — чуть больше 1,5 млн.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

pregatus
Лучше б они не нарушения "выявляли", а тестирование наладили. А то выздоравливает половина от заболевших каждый день, а они эту дрянь за статистику выдают. И ещё с такими умными лицами, мол, ситуация под контролем и "нет оснований".
263872611
питер свободный город.
никто и никогда, московские цаки, не напялит,
на прекрасных граждан, пока ещё, России!

хе-хе.
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