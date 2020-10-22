В Петербурге с начала пандемии выявили 9500 нарушений. В Москве за тот же период минимум в 70 раз больше
С начала действия коронавирусных запретов в Петербурге, то есть за полгода, власти наказали меньше 10 тысяч человек. В деньгах это 54 миллиона рублей.
Цифру вечером 22 октября назвала пресс-служба Смольного, процитировав губернатора Александра Беглова, который выступал на телеканале «Россия 24». Градоначальник высказал уверенность, что к принятым антиковидным мерам горожане относятся «с пониманием».
«Большинство жителей нашего города с пониманием относятся к принятым мерам. Никто не хочет болеть сам и заражать близких, но самое главное – никто не хочет еще более жёстких мер, которые неизбежно приведут к сложностям в экономике, повлияют на качество жизни», - заявил Беглов, не ссылаясь на какие-либо соцопросы.
Меры, продолжил градоначальник, носят предупредительный и профилактический характер. «В основном, это административные штрафы», - продолжил мысль Беглов и привел статистику: с начала пандемии органы власти выявили более 9500 правонарушений, выписано штрафов на 54 миллиона рублей.
Для примера, в начале октября столичная мэрия отчиталась о 752 тыс. штрафов только на физлиц и только за нарушение режима самоизоляции, дополнительно было оштрафовано 27 тысяч предприятий.
Как ранее писала «Фонтанка», разница видна и на конкретных примерах: за несоблюдение масочного режима на транспорте жители столицы заплатили 480 миллионов рублей. В петербургской подземке с весны протоколы получили 385 безмасочников, что при самом смелом подсчете в деньгах — чуть больше 1,5 млн.