За вечер в Петербурге и области сбили трех пешеходов. Одного из них дважды

Три ДТП с участием пешеходов произошли в регионе вечером 22 октября. Все сбитые остались живы.



Об авариях сообщает региональное управление ГИБДД. Около семи вечера на Ахматовской улице в Пушкине 26-летний водитель «Шевроле» сбил пожилую женщину. 87-летняя старушка переходила дорогу в запрещенном для этого месте. Она в тяжелом состоянии.



В том же районе и примерно в то же время 61-летний водитель «Форда» сбил 23-летнего молодого человека. Его увезли с Ленсоветовской дороги в Шушарах в тяжелом состоянии, перехода там нет.

