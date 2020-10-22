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22.10.2020 22:51
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За вечер в Петербурге и области сбили трех пешеходов. Одного из них дважды

Три ДТП с участием пешеходов произошли в регионе вечером 22 октября. Все сбитые остались живы.

Об авариях сообщает региональное управление ГИБДД. Около семи вечера на Ахматовской улице в Пушкине 26-летний водитель «Шевроле» сбил пожилую женщину. 87-летняя старушка переходила дорогу в запрещенном для этого месте. Она в тяжелом состоянии.

В том же районе и примерно в то же время 61-летний водитель «Форда» сбил 23-летнего молодого человека. Его увезли с Ленсоветовской дороги в Шушарах в тяжелом состоянии, перехода там нет.

Примерно в 20 км от Петербурга, между Юкками и Кузьмолово, в шесть часов вечера пешехода сбили на нерегулируемом переходе. Сперва на него наехал 40-летний водитель «Шкоды», сразу следом 43-летний мужчина на «Рено». 38-летний мужчина жив, но в тяжелом состоянии.

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Комментарии (3)

Fenomen
Темно, сыро, но пока не скользко. Автомобилисты уже ничего не видят, но всё ещё давят тапку в пол.
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