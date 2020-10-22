За вечер в Петербурге и области сбили трех пешеходов. Одного из них дважды
Три ДТП с участием пешеходов произошли в регионе вечером 22 октября. Все сбитые остались живы.
Об авариях сообщает региональное управление ГИБДД. Около семи вечера на Ахматовской улице в Пушкине 26-летний водитель «Шевроле» сбил пожилую женщину. 87-летняя старушка переходила дорогу в запрещенном для этого месте. Она в тяжелом состоянии.
В том же районе и примерно в то же время 61-летний водитель «Форда» сбил 23-летнего молодого человека. Его увезли с Ленсоветовской дороги в Шушарах в тяжелом состоянии, перехода там нет.
Примерно в 20 км от Петербурга, между Юкками и Кузьмолово, в шесть часов вечера пешехода сбили на нерегулируемом переходе. Сперва на него наехал 40-летний водитель «Шкоды», сразу следом 43-летний мужчина на «Рено». 38-летний мужчина жив, но в тяжелом состоянии.