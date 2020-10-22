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22.10.2020 22:37
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Драка на ферме под Ломоносовом закончилась стрельбой. Виновник сам отвез пострадавшего в больницу

Скандал между двумя предпринимателями на ферме в Ломоносовском районе Ленобласти для одного из них закончился реанимацией. Что не поделили между собой мужчины, пока не ясно.

По данным 47News, полицию вызвали в урочище Мишелово днем 22 октября. По словам очевидцев, двое мужчин, оба бизнесмены, громко ругались, а потом и вовсе подрались. Старший, 42-летний, выстрелил, попал в грудь и в живот. Он тут же погрузил 30-летнего коммерсанта в свой «Лэнд Ровер» и увез в больницу. Молодой мужчина в реанимации.

Стрелок в прошлом занимался оптовой торговлей и арендой имущества. Пострадавший торгует через вендинговые автоматы.

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