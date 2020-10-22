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22.10.2020 22:02
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Знарок обыграл СКА в Петербурге

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» в четверг, 22 октября, в Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:4.

Единственный гол у СКА забил Андрей Кузьменко на 7 минуте. У гостей отличились Артем Федоров (1), Сергей Широков (11, 42), Максим Цыплаков (15 - в большинстве).

Отметим, что главный тренер «Спартака» — Олег Знарок, ранее возглавлявший СКА. Следующий матч петербуржцы проведут против «Авангарда» 26 октября в Северной столице.

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Комментарии (1)

Савва Морозов
и зенит - оно, и ска - оно. денег много - толку мало. рад за Знарка - привет Роме.
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