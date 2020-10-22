Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» в четверг, 22 октября, в Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:4.
Единственный гол у СКА забил Андрей Кузьменко на 7 минуте. У гостей отличились Артем Федоров (1), Сергей Широков (11, 42), Максим Цыплаков (15 - в большинстве).
Сирена.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 22, 2020
Не удалась сегодня игра. 1:4 в Ледовом.
Несколько дней на работу над ошибками – и в бой ✊ 26 октября – следующий матч.#СКАСПР pic.twitter.com/ZaPayk0N71
Отметим, что главный тренер «Спартака» — Олег Знарок, ранее возглавлявший СКА. Следующий матч петербуржцы проведут против «Авангарда» 26 октября в Северной столице.