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22.10.2020 21:55
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Незаконная свалка в Угольной Гавани продолжает пополняться. За день протоколы получили четыре водителя мусоровозов

Четыре автомобиля за день 22 октября приехали в Угольную Гавань выкидывать мусор. Технику изымают, а административные протоколы пополняют тома уголовного дела.

О проверке состояния незаконной свалки сообщает комитет по природопользованию, наведались в Гавань они вместе с МВД и природоохранной прокуратурой. Пока инспекция была на месте, туда же прибыли четыре самосвала. На водителей составили административные протоколы, а технику изъяли. Также были отобраны пробы мусора, чтобы понять, какого он класса опасности.

Уголовное дело о порче земли было возбуждено в конце сентября этого года. Между побережьем реки Красненькой и Юго-Западной ТЭЦ свалка раскинулась на 26 тысяч квадратных метров. Ущерб окружающей среде оценен в 1,4 млрд рублей.

Местные активисты пытаются останавливать транспорт своими силами. Досталось и компании «Полигон», которая арендует гидротехническое сооружение рядом с незаконной свалкой. Предприниматели утверждают, что они к порче земли никакого отношения не имеют.

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