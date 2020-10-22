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22.10.2020 20:16
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«Так "Новичок" или не "Новичок?"». Путин призвал к совместному расследованию отравления Навального

Владимир Путин рассказал о расследовании возможного отравления Алексея Навального и выразил недоумение, что Россия не может получить биологический материал и официальное заключение.

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября Путин отметил, что Генпрокуратура неоднократно обращалась к Германии с просьбой предоставить биологический материал и официальное заключение, чтобы в России могли доисследовать их, и чтобы появились официальные и формальные основания для возбуждения уголовного дела.

По словам президента, он «в одном из разговоров с одним из европейских лидеров» предлагал, чтобы российские специалисты приехали в Германию и вместе с французскими, шведскими и немецкими специалистами «поработали бы на месте».

«Получили бы какие-то материалы. И эти материалы мы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела. И если это действительно криминальное событие, расследовать его. Но ничего же не дают. Вот как вы объясните, почему? Объяснения нет», — сказал президент.

«Сказали, там нашли следы «Новичка», потом все было передано в ОЗХО, и потом нам говорят, это не «Новичок», это что-то другое. Так это «Новичок» или не «Новичок»? Уже возникают сомнения в том, что было сказано в начале. Ну давайте это вместе расследуем!» — предложил Владимир Путин.

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Комментарии (8)

lamer
Не стоило сисяну мешать бутират с дихлофосом.
Chinalove
Российский гражданин отравлен на территории России. Из-за тяжести отравления российскими же медиками введён в искусственную кому. А не требуется ли нам ещё заключение специалистов из Папуа Новой Гвинеи, чтобы возбудить уголовное дело?
Дон_Бидон
Навальный, немедленно сдайте мочу с "Новичком"!
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