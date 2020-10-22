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22.10.2020 19:42
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Путин: Число погибших в Нагорном Карабахе приближается к 5000, я в день по несколько раз говорю с Пашиняном и Алиевым

По российским данным, потери каждой из сторон конфликта в Нагорном Карабахе превышают 2000 человек. Общее число погибших приближается к 5000. Об этом сообщил 22 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«А сколько раненых? Сколько людей страдает, детей?» — сказал глава РФ и отметил, что 5000 — это серьёзное число жертв за столь короткий промежуток времени. Для сравнения он привёл количество жертв войны в Афганистане — тогда погибли 13 000 человек.

Путин рассказал о тесных связях России и с Азербайджаном, и с Арменией. «Это наши партнёры, и мы хотим выстраивать отношения с обеими странами», — подчеркнул Путин.

С сожалением он отметил, что карабахский конфликт так и не удалось полностью погасить: «Поверьте мне, это была напряжённая работа. Казалось в какие-то моменты, что еще чуть-чуть, еще один шаг — и мы найдем решение, но [...] Сегодня мы имеем конфликт в худшем его варианте».

Президент отметил, что Россия делает всё возможное для примирения Азербайджана и Армении.

«Мы занимаем такую позицию, которая вызывала бы доверие у обеих стран и способствовала урегулированию конфликта [...], — заявил российский лидер. — Я в день по несколько раз говорю по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым».

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