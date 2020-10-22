МиГ-31 перехватил над Беринговым морем американский самолет-разведчик, направляющийся к России
Истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Восточного военного округа был поднят для перехвата самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Беринговым морем, пишет 22 октября РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
«Над нейтральными водами Берингова моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — сообщило военное ведомство.
Нарушение госграницы американским разведчиком допущено не было. После выполнения задачи российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
21 октября Су-35 и МиГ-31 ВВС РФ успешно перехватили два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США над Беринговым морем.
МиГ-31 — сверхзвуковой российский двухместный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Первый советский боевой самолёт четвёртого поколения. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах. В 1981 году поставлен на вооружение. Группа из четырех МиГ-31 может контролировать воздушное пространство в 1100 км по фронту.