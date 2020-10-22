Пожар в центре Петербурга не обошелся без пострадавших

Жительницу дома на углу Невского проспекта и Полтавской улицы забрали в больницу с отравлением угарным газом вечером 22 октября.

По данным «Фонтанки», в НИИ им. Джанелидзе госпитализирована 57-летняя женщина, она надышалась дымом. Ее состояние уточняется.

По информации от МЧС, в настоящее время квартирный пожар в доме 146 по Невскому проспекту локализован. Эвакуировать пришлось 10 человек.

Параллельно спасатели работали на Кирочной улице, там горели крыша и чердак. Распространение пламени также удалось остановить.