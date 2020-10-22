FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +11
77.03р91.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 18:28
0
Печать

Пожар в доме на Кирочной локализован. Сотрудники МЧС проливают крышу

Возгорание в Центральном районе Петербурга локализовали вечером 22 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

«В 17:49 пожар на ул. Кирочная, д. 5, локализован, ранг пожара снижен до № 1-бис», — говорится в релизе.

Чердак и кровля трёхэтажного жилого дома выгорели на площади 30 квадратных метров. По маршевой лестнице эвакуировали 25 человек. В данный момент спасатели вскрывают и проливают конструкции. Сведения о пострадавших не поступали.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в половину пятого вечера. Примерно через 45 минут пожарные поняли, что не могут остановить распространение огня и позвали коллег из других частей, повысив номер сложности возгорания.

Дом №5 по улице Кирочной строился с 1858 по 1860 годы по проекту Р.Б.Бернгарда. В нём располагались офицерские казармы жандармского дивизиона. В 2001 году здание было включено КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний