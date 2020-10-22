Пожар в доме на Кирочной локализован. Сотрудники МЧС проливают крышу
Возгорание в Центральном районе Петербурга локализовали вечером 22 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
«В 17:49 пожар на ул. Кирочная, д. 5, локализован, ранг пожара снижен до № 1-бис», — говорится в релизе.
Чердак и кровля трёхэтажного жилого дома выгорели на площади 30 квадратных метров. По маршевой лестнице эвакуировали 25 человек. В данный момент спасатели вскрывают и проливают конструкции. Сведения о пострадавших не поступали.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в половину пятого вечера. Примерно через 45 минут пожарные поняли, что не могут остановить распространение огня и позвали коллег из других частей, повысив номер сложности возгорания.
Дом №5 по улице Кирочной строился с 1858 по 1860 годы по проекту Р.Б.Бернгарда. В нём располагались офицерские казармы жандармского дивизиона. В 2001 году здание было включено КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».