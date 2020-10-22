Госдума одобрила в первом чтении проект о продлении «дачной амнистии»
Госдума ФС РФ 22 октября приняла в первом чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.
«Первое чтение прошла инициатива, которая предполагает продление до 1 марта 2026 года упрощенного порядка оформления прав на жилые и садовые дома», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае принятия закона в упрощенном порядке можно будет зарегистрировать дома, построенные не только на садовых участках, но и на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства.
Согласно действующей редакции закона, до 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, осуществляется в прежнем упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план.
«Дачная амнистия» действует почти 14 лет — с 1 сентября 2006 года. Она позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи, напомнил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.