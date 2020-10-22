Госдума одобрила в первом чтении проект о продлении «дачной амнистии»

Госдума ФС РФ 22 октября приняла в первом чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.



«Первое чтение прошла инициатива, которая предполагает продление до 1 марта 2026 года упрощенного порядка оформления прав на жилые и садовые дома», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в случае принятия закона в упрощенном порядке можно будет зарегистрировать дома, построенные не только на садовых участках, но и на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства.

