Депутата Мосгордумы, который выписывал себе премии на имя помощника, наказали условно и отстранили от госслужбы

Народный избранник от КПРФ Олег Шереметьев получил четыре года условно за мошенничество. За ним остался долг в два миллиона рублей.

Приговор 22 октября прозвучал в Замоскворецком суде столицы. Шереметьеву кроме 4 лет условно назначили наказание в виде двух лет отстранения от госслужбы. Он также должен вернуть в бюджет чуть больше двух миллионов рублей. Пока он не расплатиться, арест на его имущество снят не будет.

Шереметьев с ноября прошлого года ежемесячно премировал своего помощника, якобы тот был старательным и выполнял множество особо сложных и важных заданий. На деле деньги депутат забирал себе.