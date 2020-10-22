Депутата Мосгордумы, который выписывал себе премии на имя помощника, наказали условно и отстранили от госслужбы
Народный избранник от КПРФ Олег Шереметьев получил четыре года условно за мошенничество. За ним остался долг в два миллиона рублей.
Приговор 22 октября прозвучал в Замоскворецком суде столицы. Шереметьеву кроме 4 лет условно назначили наказание в виде двух лет отстранения от госслужбы. Он также должен вернуть в бюджет чуть больше двух миллионов рублей. Пока он не расплатиться, арест на его имущество снят не будет.
Шереметьев с ноября прошлого года ежемесячно премировал своего помощника, якобы тот был старательным и выполнял множество особо сложных и важных заданий. На деле деньги депутат забирал себе.
Он не признал вину, в КПРФ считают, что его дело было политически мотивировано. Шереметьев выступал против голосования по изменению Конституции и за закрытие «Московского дела».
Шереметьев работал в Мосгордуме с осени прошлого года. Его фамилия была в списках «Умного голосования» Алексея Навального.