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22.10.2020 16:44
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В Московском регионе предотвратили теракт. Подозреваемый уже дал присягу боевикам

Силовики задержали выходца из Центральной Азии, предотвратив теракт в здании администрации в Московском регионе, сообщает 22 октября пресс-служба Федеральной службы безопасности.

Как уточнили в ведомстве, мужчина 1999 года рождения по заданию боевиков планировал теракт «в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства». После «боевого крещения» он намеревался уехать на Ближний Восток, присоединившись к террористическим группировкам.

Сотрудники ФСБ нашли тайник, в котором подозреваемый хранил компоненты для самодельной бомбы, а в его телефоне обнаружены переписка с боевиками и видео с присягой террористам.

В рамках уголовного дела ведомство проводит следственно-разыскные мероприятия.

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Комментарии (1)

260681921
Либо он-дурак,что на телефон присягу записывал(селфи делал?).Либо это вновь выдуманный чекистами "теракт".Звёзды на погоны лепить.Не верю!
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