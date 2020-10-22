В Московском регионе предотвратили теракт. Подозреваемый уже дал присягу боевикам

Силовики задержали выходца из Центральной Азии, предотвратив теракт в здании администрации в Московском регионе, сообщает 22 октября пресс-служба Федеральной службы безопасности.

Как уточнили в ведомстве, мужчина 1999 года рождения по заданию боевиков планировал теракт «в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства». После «боевого крещения» он намеревался уехать на Ближний Восток, присоединившись к террористическим группировкам.

Сотрудники ФСБ нашли тайник, в котором подозреваемый хранил компоненты для самодельной бомбы, а в его телефоне обнаружены переписка с боевиками и видео с присягой террористам.