«Никакого локдауна третьего уровня на севере [...], если только всему региону не будут выделены ещё два миллиарда фунтов стерлингов... иначе восстание», — написано на одном из баннеров. «Жизни чернокожих и жизни других имеют значение, так что унифицируйте людей, объедините и исправьте положение», — гласит второй.

В Лондоне пожилой мужчина забрался на леса вокруг башни Елизаветы, в которой находится знаменитый колокол Биг-Бен. Активист развернул два плаката, протестуя против коронавирусных ограничений на севере Великобритании, пишет 22 октября The Independent.

Как позже подтвердила полиция, звонок о мужчине на башне поступил в 7:50, спустился активист в 9:45. Ему примерно 60 лет.

Ранее правительство Великобритании ввело в Манчестере самый высокий — третий — уровень ограничений для борьбы с распространением COVID-19, при этом местные власти предупреждали, что меры убьют экономику города. Администрация Манчестера просила 90 млн фунтов стерлингов поддержки, во время переговоров с правительством согласилась на 65 млн, но правительство позже снизило сумму до 60 млн. Власти трёхмиллионного Манчестера заявили, что недостаточная поддержка приведёт к повышению уровня бедности и числа бездомных.

С начала пандемии в Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус диагностирован у более чем 792 тыс. человек, более 44 тыс. умерли.