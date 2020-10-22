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22.10.2020 15:19
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«Мой 2020-й был бы неполным без этой болезни». Михаил Шац заболел коронавирусом

В больнице в Коммунарке оказался актер Михаил Шац. Его поддержали стэндап-комик Илья Соболев, певица Глюкоза и Василий Уткин.

Пост из больницы Шац опубликовал 22 октября в Instagram. «Ну мой 2020 был бы неполным без этой болезни. Хочу сказать большое спасибо врачам и всему персоналу больницы на Коммунарке. Не болейте. Всем пис и социальная дистанция!» — написал актер.

В комментариях ему выразили поддержку и пожелали скорейшего выздоровления стэндап-комик Илья Соболев, певица Глюкоза, актриса Ирина Чеснокова, комментатор «МатчТВ» Нобель Арустамян и Василий Уткин.

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Комментарии (7)

Tattiana
Физиономия на фотке могла бы быть и менее довольная, а то, вроде, и хочется посочувствовать, да не получается.
pum//ka
Важный наверное Коц.. то есть Шац...
тат2007amg
А без триппера у него год тоже не полный?
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