Актриса Мардж Чэмпион, с которой рисовали Белоснежку для мультфильма студии Уолта Диснея, умерла на 102-м году жизни. Причины смерти не называются.



Об этом 22 октября сообщает The Hollywood Reporter. Обладательница премии «Эмми» Мардж Чэмпион с детства танцевала и уже в 12 лет была инструктором. С нее рисовали Белоснежку для первого полнометражного фильма студии Уолта Диснея — нарисованная героиня двигалась, как Чэмпион. Также она стала прототипом для Голубой феи из «Пиноккио». Чэмпион снялась в нескольких фильмах. Среди них — «Плавучий театр», «Это выглядит красиво», «Оставь девушку в покое».

