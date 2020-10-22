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22.10.2020 15:07
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Диснеевская Белоснежка умерла. Актрисе был 101 год

Актриса Мардж Чэмпион, с которой рисовали Белоснежку для мультфильма студии Уолта Диснея, умерла на 102-м году жизни. Причины смерти не называются.

Об этом 22 октября сообщает The Hollywood Reporter. Обладательница премии «Эмми» Мардж Чэмпион с детства танцевала и уже в 12 лет была инструктором. С нее рисовали Белоснежку для первого полнометражного фильма студии Уолта Диснея — нарисованная героиня двигалась, как Чэмпион. Также она стала прототипом для Голубой феи из «Пиноккио». Чэмпион снялась в нескольких фильмах. Среди них — «Плавучий театр», «Это выглядит красиво», «Оставь девушку в покое».

Мардж Чэмпион
Мардж ЧэмпионФото: кадр из мультфильма Snow White and the Seven Dwarfs (1937)/Walt Disney
Мардж Чэмпион
Мардж ЧэмпионФото: кадр из мультфильма Snow White and the Seven Dwarfs (1937)/Walt Disney

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