Лукашенко встретился с Нарышкиным, обсудив совместную работу спецслужб и «взрыв в СМИ»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял 22 октября главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в Минске. Лукашенко поблагодарил его за сотрудничество русских и белорусских спецслужб, отметив, что у России и Белоруссии мало друзей, и заявил, что встреча с Нарышкиным создаст «взрыв в СМИ». Об этом пишет 22 октября БелТА.
Президент республики поблагодарил главу СВР РФ за то, что российские спецслужбы регулярно делятся информацией с белорусскими силовиками.
«Вы наиболее ярким были политиком на постсоветском пространстве, а потом в силу специфики вашей нынешней работы ушли в тень, как у нас говорят чекисты. Поэтому я рад с вами встретиться. Наблюдаю и слежу в основном по телевизору из докладов ваших и моих коллег. Президент России очень часто мне рассказывает о вас. Многие документы… Знакомит меня с наработками Службы внешней разведки Российской Федерации там, где касается наших отношений и союзного строительства», — заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что встреча с Нарышкиным вызовет какую-то неоднозначную реакцию в СМИ.
«Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства», — заявил Лукашенко.
Он рассчитывает на совместную работу Белоруссии и России, ведь «друзей у нас немного, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам — к России, Беларуси. Мы должны реагировать».
При этом 20 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия пойдет на присоединение к НАТО, если этого пожелает народ республики.
А глава СВР России Сергей Нарышкин 16 сентября сказал, что белорусские протесты давно организованы США и никак не связаны с мнением белорусов.