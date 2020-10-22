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22.10.2020 13:41
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Лукашенко встретился с Нарышкиным, обсудив совместную работу спецслужб и «взрыв в СМИ»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял 22 октября главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в Минске. Лукашенко поблагодарил его за сотрудничество русских и белорусских спецслужб, отметив, что у России и Белоруссии мало друзей, и заявил, что встреча с Нарышкиным создаст «взрыв в СМИ». Об этом пишет 22 октября БелТА.

Президент республики поблагодарил главу СВР РФ за то, что российские спецслужбы регулярно делятся информацией с белорусскими силовиками.

«Вы наиболее ярким были политиком на постсоветском пространстве, а потом в силу специфики вашей нынешней работы ушли в тень, как у нас говорят чекисты. Поэтому я рад с вами встретиться. Наблюдаю и слежу в основном по телевизору из докладов ваших и моих коллег. Президент России очень часто мне рассказывает о вас. Многие документы… Знакомит меня с наработками Службы внешней разведки Российской Федерации там, где касается наших отношений и союзного строительства», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что встреча с Нарышкиным вызовет какую-то неоднозначную реакцию в СМИ.

«Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства», — заявил Лукашенко.

Он рассчитывает на совместную работу Белоруссии и России, ведь «друзей у нас немного, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам — к России, Беларуси. Мы должны реагировать».

При этом 20 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия пойдет на присоединение к НАТО, если этого пожелает народ республики.

А глава СВР России Сергей Нарышкин 16 сентября сказал, что белорусские протесты давно организованы США и никак не связаны с мнением белорусов.

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Комментарии (2)

Вотоночё
Тихановская стала проблемой - Луке понадобились услуги СВР/ГРУ.
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local_
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