Лукашенко встретился с Нарышкиным, обсудив совместную работу спецслужб и «взрыв в СМИ»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял 22 октября главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в Минске. Лукашенко поблагодарил его за сотрудничество русских и белорусских спецслужб, отметив, что у России и Белоруссии мало друзей, и заявил, что встреча с Нарышкиным создаст «взрыв в СМИ». Об этом пишет 22 октября БелТА.

Президент республики поблагодарил главу СВР РФ за то, что российские спецслужбы регулярно делятся информацией с белорусскими силовиками.

«Вы наиболее ярким были политиком на постсоветском пространстве, а потом в силу специфики вашей нынешней работы ушли в тень, как у нас говорят чекисты. Поэтому я рад с вами встретиться. Наблюдаю и слежу в основном по телевизору из докладов ваших и моих коллег. Президент России очень часто мне рассказывает о вас. Многие документы… Знакомит меня с наработками Службы внешней разведки Российской Федерации там, где касается наших отношений и союзного строительства», — заявил Лукашенко.