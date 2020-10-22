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22.10.2020 13:10
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Петербуржцы обсудят проект кампуса ИТМО Хайпарк

В Петербурге с 22 октября стартовали общественные обсуждения проекта планировки территории кампуса ИТМО Хайпарк, сообщает комитет по градостроительству и архитектуре. Посмотреть экспозицию можно в самом КГА либо на его сайте.

Проект планировки кампуса ИТМО в Пушкинском районе подготовила компания «БКН-Проект». Он включает в себя учебные корпуса, общежития, научные центры и лаборатории, бизнес-инкубаторы, кластер инновационных производств, а также объекты спорта. Жилая застройка ППТ не предусмотрена.

Отметим, что экспозиция с материалами к общественным обсуждениям в комитете по градостроительству уже действует, тогда как на сайте КГА материалы разместят с 30 октября до 16 ноября. Консультации по проекту проводятся с помощью конференц-связи 9 ноября с 10 до 14 часов.

В августе ИТМО представил проект своего иннопарка.

Напомним, что из-за ситуации с пандемией коронавируса общественные обсуждения, в частности по проектам планировки территории, правилам землепользования и застройки, а также Генплану, перевели на удаленный формат. Ранее «Фонтанка» попросила экспертов рассказать о подводных камнях и плюсах такого решения, их мнения разделились.

Инновационный центр «ИТМО Хайпарк» планируется построить на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. К 2027 году университет планирует, что обучаться в иннограде будут 3,6 тыс. человек, создадут 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий. Общий бюджет финансирования проекта оценивается в 41 млрд рублей. Из них 21,8 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета, 4,8 — из бюджета Петербурга, 14,4 — привлечены за счет частных инвестиций.

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