Петербуржцы обсудят проект кампуса ИТМО Хайпарк

В Петербурге с 22 октября стартовали общественные обсуждения проекта планировки территории кампуса ИТМО Хайпарк, сообщает комитет по градостроительству и архитектуре. Посмотреть экспозицию можно в самом КГА либо на его сайте.

Проект планировки кампуса ИТМО в Пушкинском районе подготовила компания «БКН-Проект». Он включает в себя учебные корпуса, общежития, научные центры и лаборатории, бизнес-инкубаторы, кластер инновационных производств, а также объекты спорта. Жилая застройка ППТ не предусмотрена.