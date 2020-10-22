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22.10.2020 12:35
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На месте падения истребителя Су-34 нашли «черные ящики»

Поисковая группа нашла «черные ящики» на песте падения многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34, который разбился 21 октября в Хабаровском крае, пишет 22 октября РИА Новости.

«Обнаружены оба «черных ящика»: прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец», — сообщил источник РИА в силовых структурах.

По его информации, состояние найденных приборов удовлетворительное.

21 октября двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж самолета не пострадал.

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