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22.10.2020 12:10
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В США заявили, что Россия и Иран вмешиваются в американские выборы

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран пытаются вмешаться в выборы президента США, чтобы «вызвать путаницу и посеять хаос». Об этом 22 октября сообщает FOX News.

Рэтклифф подчеркнул, что Россия и Иран получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей.

«Эти данные могут быть использованы иностранными субъектами для попытки донести ложную информацию до зарегистрированных избирателей, что, как они надеются, вызовет путаницу, посеет хаос и подорвет ваше доверие к американской демократии», — сказал он.

По информации директора национальной разведки США, Иран посылает поддельные электронные письма «для запугивания избирателей, подстрекательства к социальным беспорядкам и нанесения ущерба президенту Трампу» и распространяет поддельные видео, где запечатлены фальсифицированные бюллетени.

Также он отметил, что Россия и Иран предприняли «конкретные» действия, чтобы повлиять на мнение американских избирателей, однако Рэтклифф не сказал, что именно сделала Россия для влияния на выборы в США, запланированные на 3 ноября.

«Хотя мы не видели таких же действий со стороны России, мы знаем, что они получили некоторую информацию об избирателях точно так же, как и в 2016 году», — признал директор национальной разведки США.

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Комментарии (4)

260642921
Элла Памфилова не выступила с опровержением?! Страна, которая неукоснительно соблюдает законность, проводя свои выборы, по определению не может вмешиваться в чужие выборы! Ангелов с мохнатыми хвостами в природе не бывает. Боюсь, Элла Александровна несколько раз не сможет уснуть после такой возмутительной фейковой новости.
Kilrathi
... и предоставили сенату пробирку с доказательством вмешательства!
mavar
Задолбали уже. Плохому танцору ... мешают. И как только их пипл это всё хавает? Ведь есть же там умные люди. Сам встречал ... иногда.
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