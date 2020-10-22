В США заявили, что Россия и Иран вмешиваются в американские выборы

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран пытаются вмешаться в выборы президента США, чтобы «вызвать путаницу и посеять хаос». Об этом 22 октября сообщает FOX News.
Рэтклифф подчеркнул, что Россия и Иран получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей.
«Эти данные могут быть использованы иностранными субъектами для попытки донести ложную информацию до зарегистрированных избирателей, что, как они надеются, вызовет путаницу, посеет хаос и подорвет ваше доверие к американской демократии», — сказал он.
По информации директора национальной разведки США, Иран посылает поддельные электронные письма «для запугивания избирателей, подстрекательства к социальным беспорядкам и нанесения ущерба президенту Трампу» и распространяет поддельные видео, где запечатлены фальсифицированные бюллетени.
Также он отметил, что Россия и Иран предприняли «конкретные» действия, чтобы повлиять на мнение американских избирателей, однако Рэтклифф не сказал, что именно сделала Россия для влияния на выборы в США, запланированные на 3 ноября.
«Хотя мы не видели таких же действий со стороны России, мы знаем, что они получили некоторую информацию об избирателях точно так же, как и в 2016 году», — признал директор национальной разведки США.