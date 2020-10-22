В США заявили, что Россия и Иран вмешиваются в американские выборы

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран пытаются вмешаться в выборы президента США, чтобы «вызвать путаницу и посеять хаос». Об этом 22 октября сообщает FOX News.



Рэтклифф подчеркнул, что Россия и Иран получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей.



«Эти данные могут быть использованы иностранными субъектами для попытки донести ложную информацию до зарегистрированных избирателей, что, как они надеются, вызовет путаницу, посеет хаос и подорвет ваше доверие к американской демократии», — сказал он.

