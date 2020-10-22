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22.10.2020 12:00
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Банк «Санкт-Петербург» требует 1,4 млрд рублей от входящей в «Сафмар» Гуцериева угледобывающей компании

Банк «Санкт-Петербург» направил в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск против кемеровского ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК), присоединившегося к группе «Сафмар».

Как следует из электронной картотеки арбитражных судов, сумма требований банка составила почти 1,4 млрд рублей.

«Кузбасская топливная компания» является одним из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России. По данным СПАРК, в 2019 году ее выручка составила 39 млрд рублей. В мае того же года СМИ сообщили, что основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев вместе с сыном и бизнес-партнерами приобрел около 67% акций КТК. Биржевая цена такого пакета ценных бумаг на тот момент составляла 13 млрд рублей. С 29 июня компанию возглавляет племянник Гуцериева Билан Ужахов.

По информации СПАРК, в банке «Санкт-Петербург» у КТК заложены транспортные средства.

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