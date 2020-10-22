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22.10.2020 10:52
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В российскую летальную статистику добавили почти три сотни коронавирусных смертей. Каждая двенадцатая — в Петербурге

Ещё 290 человек скончались от коронавируса в России, из них 24 умерли в Петербурге. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 22 октября.

Первое место по суточному приросту умерших занимает Москва. Там за прошлый день признали коронавирусными смерти 66 пациентов. Петербург по-прежнему второй в этой статистике — в городе зарегистрировали 24 летальных исхода. Замыкает тройку лидеров Ростовская область, в которой скончались 14 человек.

С учётом обновлённых данных в России за весь период пандемии жертвами коронавируса стали 25 242 человека. Больше всего умерших в столице — 6 187. Петербург, в котором число умерших достигло 3 533, находится на второй строчке.

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Комментарии (1)

viking_23
Печально.
Фонтанка, есть репортаж как хоронят больных короновирусом?
и это, что-то всё в последнее время стали кашлять...
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