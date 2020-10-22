В Петербурге после небольшой передышки зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом поставлен в России. За последние 24 часа наличие инфекции диагностировали у 15 971 человека в 85 регионах. Таковы данные оперативного штаба на 22 октября.



В Петербурге в этот раз тоже новый рекорд. За день диагноз COVID-19 поставили 697 больным. Предыдущий максимум был во вторник, тогда в статистику попали 695 человек.



Лидирует в рейтинге по заболевшим Москва. В столице за сутки коронавирус диагностировали у 4413 человек. Это значительный спад по сравнению с рекордом от 19 октября (5376 заболевших).