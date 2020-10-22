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Школы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 10:46
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В Петербурге после небольшой передышки зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом поставлен в России. За последние 24 часа наличие инфекции диагностировали у 15 971 человека в 85 регионах. Таковы данные оперативного штаба на 22 октября.

В Петербурге в этот раз тоже новый рекорд. За день диагноз COVID-19 поставили 697 больным. Предыдущий максимум был во вторник, тогда в статистику попали 695 человек.

Лидирует в рейтинге по заболевшим Москва. В столице за сутки коронавирус диагностировали у 4413 человек. Это значительный спад по сравнению с рекордом от 19 октября (5376 заболевших).

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Комментарии (12)

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Беглов, где хотя бы удаленка?

Если ничего не предпринимать, то рост не закончится пока есть здоровые не сидящие дома. Как бы сильно не занижалась статистика чтобы не перешагнут 700, а потом каждую новую круглую цифру...
Вася ПУПКИН
На сколько на три человека увеличилось число заболевших. Что писать больше нечего. Писаки хреновы. Лучше бы написали какой урожай собрали, сколи построили дорог и зданий, а то пишуд про ковид, не тошнит ещё.
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