FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +11
77.03р91.34р
Школы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 10:44
13
Печать

В Южной Корее медики рекомендовали приостановить вакцинацию от гриппа — привитые начали умирать

Медицинская ассоциация Республики Кореи рекомендовала приостановить на неделю вакцинацию от гриппа. Причиной стала смерть 13 пациентов, получивших прививку. Об этом 22 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Относительно проводимой в настоящее время вакцинации существуют опасения, связанные с её безопасностью. Мы рекомендуем временно приостановить её на одну неделю до получения ясных доказательств [о её безопасности или вреде]», — заявил председатель медицинской организации Чхве Дэ Чжип.

Он также предложил расследовать все случаи смерти привитых от гриппа и провести проверку этапов производства и распределения вакцины.

Первый человек, сделавший прививку, умер 16 октября в Инчхоне. За ним там же умер 17-летний школьник. Следующие случаи были зафиксированы в Сеуле, провинции Кёнгидо и других регионах. Среди умерших преобладают пожилые люди.

Летальные случаи обеспокоили южнокорейскую общественность, однако медики в половине случаев пока не нашли прямой связи между вакцинацией и смертью. В препаратах токсичных веществ не обнаружено. Проверка на вероятность анафилактического шока, который является одним из наиболее распространенных побочных эффектов, также показала отрицательный результат.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

sova60
Все закономерно. Только идиот во время пандемии одного заболевания делает прививку от другого, тем более от гриппа.
Modest_5e4ce41f7533b
Тринадцать случаев на 51 миллион. Вод и задумаешься, где люди, а где население. Главная ошибка любой вакцинации, это введение препарата в состоянии продромы, которое выявить очень трудно. Начало болезни и старт вакцинального процесса накладываются друг на друга и все идет не так, как первоначально задумывалось. Насколько я помню, у нас серию вакцины отсылают производителю в случае 5% реакций на введение. Корейцы немного дотошней.
Danik
Солнце, море, фрукты, цитрусовые, чай с лимоном, позитив по жизни. Вот и вся прививка. Чернуха, стрельба, насилие, малахов со скарбеевой и соловьевым, серость и понаехавшие со своими традициями и никакая прививка не поможет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний