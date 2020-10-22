В Южной Корее медики рекомендовали приостановить вакцинацию от гриппа — привитые начали умирать

«Относительно проводимой в настоящее время вакцинации существуют опасения, связанные с её безопасностью. Мы рекомендуем временно приостановить её на одну неделю до получения ясных доказательств [о её безопасности или вреде]», — заявил председатель медицинской организации Чхве Дэ Чжип.

Медицинская ассоциация Республики Кореи рекомендовала приостановить на неделю вакцинацию от гриппа. Причиной стала смерть 13 пациентов, получивших прививку. Об этом 22 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Он также предложил расследовать все случаи смерти привитых от гриппа и провести проверку этапов производства и распределения вакцины.



Первый человек, сделавший прививку, умер 16 октября в Инчхоне. За ним там же умер 17-летний школьник. Следующие случаи были зафиксированы в Сеуле, провинции Кёнгидо и других регионах. Среди умерших преобладают пожилые люди.



Летальные случаи обеспокоили южнокорейскую общественность, однако медики в половине случаев пока не нашли прямой связи между вакцинацией и смертью. В препаратах токсичных веществ не обнаружено. Проверка на вероятность анафилактического шока, который является одним из наиболее распространенных побочных эффектов, также показала отрицательный результат.

