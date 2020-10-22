Трамп пообещал «много чего» сделать с Китаем из-за пандемии коронавируса, если выиграет выборы

Президент США Дональд Трамп пообещал «много чего» сделать с Китаем за то, что американцы вынуждены носить маски. Американский лидер в очередной раз обвинил Поднебесную в распространении коронавируса.



Ведущий программы «Америка на этой неделе» Эрик Боллинг спросил Трампа о том, как Вашингтон будет вести себя в отношении Пекина, если тот выиграет выборы, однако глава государства уклонился от ответа. Он лишь сказал, что его администрация «много чего» сделает с Китаем, пишет 22 октября РБК.



«То, что они с нами сделали, — это позор», — добавил американский лидер, который ранее неоднократно говорил, что Пекин дорого заплатит за пандемию.

