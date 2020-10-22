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22.10.2020 09:37
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Трамп пообещал «много чего» сделать с Китаем из-за пандемии коронавируса, если выиграет выборы

Президент США Дональд Трамп пообещал «много чего» сделать с Китаем за то, что американцы вынуждены носить маски. Американский лидер в очередной раз обвинил Поднебесную в распространении коронавируса.

Ведущий программы «Америка на этой неделе» Эрик Боллинг спросил Трампа о том, как Вашингтон будет вести себя в отношении Пекина, если тот выиграет выборы, однако глава государства уклонился от ответа. Он лишь сказал, что его администрация «много чего» сделает с Китаем, пишет 22 октября РБК.

«То, что они с нами сделали, — это позор», — добавил американский лидер, который ранее неоднократно говорил, что Пекин дорого заплатит за пандемию.

В октябре коронавирусной инфекцией переболели сам американский лидер и его жена.

США лидируют по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19 в мире. Число зараженных коронавирусной инфекцией в стране уже превысило 8,3 млн. Число умерших достигает 222,2 тыс.

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Комментарии (4)

262126571
У Трампа у единственного на всей планете есть яйца. Китай должен ответить за то, что натворил. И ОЧЕНЬ похоже, что целенаправленно.
Андрей К._5e4ce28835681
А с американской системой здравоохранения он ничего не собирается делать. Правильно, все силы надо потратить, чтобы обгадить Китай, на что же еще.
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