Трамп пообещал «много чего» сделать с Китаем из-за пандемии коронавируса, если выиграет выборы
Президент США Дональд Трамп пообещал «много чего» сделать с Китаем за то, что американцы вынуждены носить маски. Американский лидер в очередной раз обвинил Поднебесную в распространении коронавируса.
Ведущий программы «Америка на этой неделе» Эрик Боллинг спросил Трампа о том, как Вашингтон будет вести себя в отношении Пекина, если тот выиграет выборы, однако глава государства уклонился от ответа. Он лишь сказал, что его администрация «много чего» сделает с Китаем, пишет 22 октября РБК.
«То, что они с нами сделали, — это позор», — добавил американский лидер, который ранее неоднократно говорил, что Пекин дорого заплатит за пандемию.
В октябре коронавирусной инфекцией переболели сам американский лидер и его жена.
США лидируют по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19 в мире. Число зараженных коронавирусной инфекцией в стране уже превысило 8,3 млн. Число умерших достигает 222,2 тыс.