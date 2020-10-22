На проспекте Ударников «Мерседес» насмерть сбил мужчину, на Товарищеском двое встретились с «Шевроле»
Попытка перебежать дорогу в неположенном месте стала фатальной для 40-летнего мужчины в Красногвардейском районе Петербурга. Пользователи соцсетей жалеют водителя «Мерседеса».
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 15 минут первого ночи 22 октября у дома №33 по проспекту Ударников 19-летний молодой человек на «Мерседесе Е200» сбил мужчину, выскочившего на дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Вечером 21 октября на пересечении Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко под колёса угодили сразу двое — 29-летняя женщина и 30-летний мужчина. Они переходили дорогу по зебре, когда на них наехал 24-летний молодой человек на «Шевроле». Оба пешехода получили травмы средней тяжести.