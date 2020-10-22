FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +11
77.03р91.34р
Школы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 08:03
3
Печать

На проспекте Ударников «Мерседес» насмерть сбил мужчину, на Товарищеском двое встретились с «Шевроле»

Попытка перебежать дорогу в неположенном месте стала фатальной для 40-летнего мужчины в Красногвардейском районе Петербурга. Пользователи соцсетей жалеют водителя «Мерседеса».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 15 минут первого ночи 22 октября у дома №33 по проспекту Ударников 19-летний молодой человек на «Мерседесе Е200» сбил мужчину, выскочившего на дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Вечером 21 октября на пересечении Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко под колёса угодили сразу двое — 29-летняя женщина и 30-летний мужчина. Они переходили дорогу по зебре, когда на них наехал 24-летний молодой человек на «Шевроле». Оба пешехода получили травмы средней тяжести.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Семён Лобкотрясов
Я знаю этот переход на Дыбенко/товарищеском. Там каждый раз как русская рулетка.
DEMOMON
А там уже сто лет как светофор напрашивается. Как Кудрово открыли, так и надо было ставить.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний