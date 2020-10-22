Роспотребнадзор получил положительные пробы на коронавирус из общественного транспорта и магазинов

Роспотребнадзор в ходе исследований не обнаружил коронавируса в продуктах. В общественном транспорте пробы были положительные.



Всего проведено более 135 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них новой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство 22 октября.



Из них выявлено 170 положительных исследований с поверхностей в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах. Это составляет 0,13% от общего числа исследованных проб.



Количество заболевших за сутки новой инфекцией незначительно, но снизилось. Если накануне показатели составили новый антирекорд в 16 319 заболевших по России, из которых 695 в Петербурге, то на 21 октября по всей стране зафиксировали 15 700 новых случаев COVID-19, из которых 684 — в Северной столице.

