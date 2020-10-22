В центре Гамалеи объяснили, почему лекарства не смогут заменить вакцинацию от коронавируса

Лекарства не смогут заменить вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.



«Лекарства никогда не станут альтернативой вакцин, потому что медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга», — сказал Гинцбург в интервью «Известиям» 22 октября.



При этом, по его словам, в ситуации с коронавирусной инфекцией все может измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против этого вируса.

