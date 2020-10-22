В центре Гамалеи объяснили, почему лекарства не смогут заменить вакцинацию от коронавируса
Лекарства не смогут заменить вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Лекарства никогда не станут альтернативой вакцин, потому что медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга», — сказал Гинцбург в интервью «Известиям» 22 октября.
При этом, по его словам, в ситуации с коронавирусной инфекцией все может измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против этого вируса.
14 октября президент Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной «Вектором». Это второй российский препарат для профилактики инфекции (первый, «Спутник-V» от центра имени Гамалеи, зарегистрирован в начале августа). Пострегистрационные испытания «ЭпиВакКороны» продолжатся при участии 40 тысяч добровольцев, в числе которых люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот препарат может поступить с 1 января.