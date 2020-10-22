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22.10.2020 00:12
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Захватчик банка в Грузии уехал с заложниками и деньгами. Он требовал полмиллиона долларов

Захватчик банка в грузинском городе Зугдиди покинул здание финансового учреждения с тремя заложниками и деньгами. Об этом 22 октября сообщает местный телеканал «Рустави-2». Информация о задержании злоумышленника, распространенная ранее, оказалась недостоверной.

По данным издания, после того, как деньги доставили в банк, злоумышленник освободил всех, кроме троих заложников. Вместе с ними он и покинул банк. На записи видно, что рядом идет четвертый человек. По данным «Спутник. Грузия», это полицейский, который несет сумку с деньгами. Захватчик требовал выдать ему полмиллиона долларов.

Среди троих заложников — родственник мэра Зугдили, а также глава полиции края Самегрело-Верхняя Сванетия. «Нас всех, за исключением троих человек, отпустили. Представитель полиции принес деньги...» - написал в Facebook один из заложников, Ираклий Кварацхелия. В МВД Грузии подтвердили, что 43 заложника освобождены. По предварительной информации, захватчик движется в сторону Абхазии на машине.

Ранее сообщалось, что мужчина был вооружен гранатами и автоматом. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК Грузии: за захват заложников, разбой, незаконное хранение огнестрельного оружия.

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