Захватчик банка в Грузии уехал с заложниками и деньгами. Он требовал полмиллиона долларов
Захватчик банка в грузинском городе Зугдиди покинул здание финансового учреждения с тремя заложниками и деньгами. Об этом 22 октября сообщает местный телеканал «Рустави-2». Информация о задержании злоумышленника, распространенная ранее, оказалась недостоверной.
По данным издания, после того, как деньги доставили в банк, злоумышленник освободил всех, кроме троих заложников. Вместе с ними он и покинул банк. На записи видно, что рядом идет четвертый человек. По данным «Спутник. Грузия», это полицейский, который несет сумку с деньгами. Захватчик требовал выдать ему полмиллиона долларов.
Среди троих заложников — родственник мэра Зугдили, а также глава полиции края Самегрело-Верхняя Сванетия. «Нас всех, за исключением троих человек, отпустили. Представитель полиции принес деньги...» - написал в Facebook один из заложников, Ираклий Кварацхелия. В МВД Грузии подтвердили, что 43 заложника освобождены. По предварительной информации, захватчик движется в сторону Абхазии на машине.
Ранее сообщалось, что мужчина был вооружен гранатами и автоматом. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК Грузии: за захват заложников, разбой, незаконное хранение огнестрельного оружия.