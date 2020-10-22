Захватчик банка в грузинском городе Зугдиди покинул здание финансового учреждения с тремя заложниками и деньгами. Об этом 22 октября сообщает местный телеканал «Рустави-2». Информация о задержании злоумышленника, распространенная ранее, оказалась недостоверной.



По данным издания, после того, как деньги доставили в банк, злоумышленник освободил всех, кроме троих заложников. Вместе с ними он и покинул банк. На записи видно, что рядом идет четвертый человек. По данным «Спутник. Грузия», это полицейский, который несет сумку с деньгами. Захватчик требовал выдать ему полмиллиона долларов.