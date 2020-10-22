Жители Южно-Сахалинска устроили фотосессию на сапах в луже, которую власти игнорируют 25 лет
Необычный способ обратить внимание властей на городскую проблему выбрали жители Южно-Сахалинска. Их вариант борьбы с чиновничьим безразличием облетел Интернет 21 октября.
Уже 25 лет власти города не могут откачать лужу у одного из домов по Тихоокеанской улице. Жители в ответ на свои запросы получают «отписки».
Поняв, что привычными способами решить проблему не удастся, они создали аккаунт лужи в социальной сети Instagram, а затем организовали в ней фотосессию на сапбордах. С этой задачей справились две неравнодушные к будущему придомовой территории горожанки в облегающих гидрокостюмах.
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Всем привет! 😀 С вами снова лужа, и сегодня мой пост будет о туризме. У нас в области активно развивают туризм и вкладывают немалые деньги в эту отрасль. Строят и комплексно развивают туристско-рекреационные кластеры, выделяют субсидии, устраивают конкурсы. Но чтобы "ублажить" искушённого, можно даже сказать "более дорогого" туриста нам необходимо иметь нечто уникальное. Такой туристический аттракцион, который мало в какой стране мира можно встретить! И такое место у нас в городе есть, чтобы можно было просто отлично отдохнуть. А где ещё можно погонять на досках и наделать классных фоток с отдыха в нашем городе, как не в луже во дворе дома 111-Б по улице Украинская? 🤭 Тем более что вместо того чтобы отправить пару машин и откачать воду @yuzhnosakhalinsk_official только пишет отписки. 🤦 Предлагаю министерству туризма включить этот двор в список туристических мест и возить сюда "более дорогого" туриста, как и ставил задачу @limarenko_official 😉 В завершении хочу обратиться ко всем туристам, пока другие страдают из-за невозможности поехать на моря в тёплые страны - приезжайте в Южно-Сахалинск! 🤗 Огромное спасибо всем кто принял участие в этом проекте: красавицам Маше @marikot25 и Наташе @sereda_blog фотографине Милене @milenaisterika и отдельно магазину и прокату спортивного оборудования "Продвижение" @__prodvizhenie_ которые узнав что оборудование будет использовано для этого социального проекта предоставили его бесплатно. 👍
«А где еще можно погонять на досках и наделать классных фоток с отдыха в нашем городе, как не в луже во дворе дома», — иронизируют авторы идеи и призывают администрацию Южно-Сахалинска присмотреться к ней с точки зрения развития туризма.