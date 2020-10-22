Необычный способ обратить внимание властей на городскую проблему выбрали жители Южно-Сахалинска. Их вариант борьбы с чиновничьим безразличием облетел Интернет 21 октября.



Уже 25 лет власти города не могут откачать лужу у одного из домов по Тихоокеанской улице. Жители в ответ на свои запросы получают «отписки».



Поняв, что привычными способами решить проблему не удастся, они создали аккаунт лужи в социальной сети Instagram, а затем организовали в ней фотосессию на сапбордах. С этой задачей справились две неравнодушные к будущему придомовой территории горожанки в облегающих гидрокостюмах.