Дина Рубина раскроет секреты писательского мастерства и представит новую книгу

«И я подумала, вот примерно так надо бы писать свою книгу о книгах — чтобы в ней бегали дворовые собаки, падали фанерные декорации, ковылял с палочкой на протезах мой собственный дед, чтобы целиком выпадала наружу от толчков ташкентского землетрясения стена дядькиного дома, слепленного из саманного теста, чтобы с крыльца медленно стекала полуденная тень от яблони и стрекоза висела над лужицей пролитого молока, чтобы играла, вопила и дралась дворовая ребятня. И посреди всей этой густой-пахучей-разновсякой жизни стоял бы сам автор и невозмутимо отвечал прямо в камеру на вопросы о стиле, о литературных героях, о замысле и финале книг, о случайностях и закономерностях в ремесле, о детстве и судьбе, о снах, о любви и неизбывной тоске художника», — так пишет сама Дина Рубина об идее книги.



Задать Рубиной вопросы о том, чувствует ли пишущий человек себя одиноко, как в этой ситуации можно заниматься семьей, каким образом пересекаются личное и вымышленное и каковы сложности и преимущества самоизоляции, можно будет в прямом эфире.

