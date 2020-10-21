FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +11
77.55р91.26р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
21.10.2020 20:54
0
Печать

Дина Рубина раскроет секреты писательского мастерства и представит новую книгу

В четверг, 29 октября, в аккаунте «Буквоеда» в Инстаграме состоится презентация новой книги Дины Рубиной «Одинокий пишущий человек». Мероприятие начнется в 18:00. (18+)

Дина Рубина, одна из самых успешных русскоязычных писательниц, вскоре будет отмечать 50-летие своей творческой деятельности. К знаменательной дате Рубина создала «откровенную книгу о том, как пишутся книги». Называется она «Одинокий пишущий человек».

Фото: eksmo.ru/

Дина Рубина — автор знаменитых трилогий «Русская канарейка» и «Наполеонов обоз», романов «На солнечной стороне улицы», «Синдром Петрушки», «Бабий ветер». Новая книга не похожа ни на одну из тех, что были написаны ею ранее.

«И я подумала, вот примерно так надо бы писать свою книгу о книгах — чтобы в ней бегали дворовые собаки, падали фанерные декорации, ковылял с палочкой на протезах мой собственный дед, чтобы целиком выпадала наружу от толчков ташкентского землетрясения стена дядькиного дома, слепленного из саманного теста, чтобы с крыльца медленно стекала полуденная тень от яблони и стрекоза висела над лужицей пролитого молока, чтобы играла, вопила и дралась дворовая ребятня. И посреди всей этой густой-пахучей-разновсякой жизни стоял бы сам автор и невозмутимо отвечал прямо в камеру на вопросы о стиле, о литературных героях, о замысле и финале книг, о случайностях и закономерностях в ремесле, о детстве и судьбе, о снах, о любви и неизбывной тоске художника», — так пишет сама Дина Рубина об идее книги.

Задать Рубиной вопросы о том, чувствует ли пишущий человек себя одиноко, как в этой ситуации можно заниматься семьей, каким образом пересекаются личное и вымышленное и каковы сложности и преимущества самоизоляции, можно будет в прямом эфире.

Онлайн-встреча состоится в четверг, 29 октября, в аккаунте «Буквоеда» в Инстаграме. Начало в 18:00.

Елена Васильева

Фото: eksmo.ru/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний