Творчество экс-участника ДДТ из Петербурга дошло до списка Минюста. Две его песни признали экстремистскими
Минюст признал две песни группы «Электрические партизаны», основанной бывшим участником ДДТ Вадимом Курылевым, экстремистскими. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.
Как следует из картотеки дел Железнодорожного районного суда Пензы, решение о внесении композиций «Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)» в список экстремистских материалов было принято еще в августе 2020 года.
Иск был подан областной прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц, тексты детально разобрали специалисты ««Пензенской лаборатории судебной экспертизы Минюста РФ». Суд согласился с экспертным заключением о том, что в композициях имеются призывы к насилию против власти и «прямое побуждение к уничтожению системы». Роскомнадзору было поручено заблокировать к ним доступ.
В материалах также сказано, что, согласно пояснению, которое автор песен дал центру «Э» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, он написал их в 2009 и 2012 годах, после чего выложил в Интернет.
Вадим Курылев родился в Ленинграде. В 1986 году был приглашен в качестве бас-гитариста в рок-группу ДДТ. Также сотрудничал с ней в 1986-2002 годах, был гитаристом и аранжировщиком коллектива.
Группа «Электрические партизаны» создана на основе проекта «Курылев-бэнд», который музыкант организовал в 1999 году. Она не имеет постоянного состава. Курылев — автор большинства ее песен.