Творчество экс-участника ДДТ из Петербурга дошло до списка Минюста. Две его песни признали экстремистскими

Минюст признал две песни группы «Электрические партизаны», основанной бывшим участником ДДТ Вадимом Курылевым, экстремистскими. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.



Как следует из картотеки дел Железнодорожного районного суда Пензы, решение о внесении композиций «Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)» в список экстремистских материалов было принято еще в августе 2020 года.



Иск был подан областной прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц, тексты детально разобрали специалисты ««Пензенской лаборатории судебной экспертизы Минюста РФ». Суд согласился с экспертным заключением о том, что в композициях имеются призывы к насилию против власти и «прямое побуждение к уничтожению системы». Роскомнадзору было поручено заблокировать к ним доступ.

