В Грузии задержали мужчину, захватившего заложников в банке

В центре грузинского города Зугдиди вечером 21 октября успешно завершилась спецоперация по поимке мужчины, захватившего заложников в банке. Об этом сообщает местный Первый канал.



Все заложники на свободе, злоумышленник задержан. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Ранее сообщалось, что мужчина был вооружен гранатами и автоматом. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК Грузии: за захват заложников, разбой, незаконное хранение огнестрельного оружия.

