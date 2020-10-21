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21.10.2020 21:07
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В Грузии задержали мужчину, захватившего заложников в банке

В центре грузинского города Зугдиди вечером 21 октября успешно завершилась спецоперация по поимке мужчины, захватившего заложников в банке. Об этом сообщает местный Первый канал.

Все заложники на свободе, злоумышленник задержан. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Ранее сообщалось, что мужчина был вооружен гранатами и автоматом. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК Грузии: за захват заложников, разбой, незаконное хранение огнестрельного оружия.

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