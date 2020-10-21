FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
77.03р91.34р
Школы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
21.10.2020 21:21
0
Печать

Фестиваль «Неделя кино Финляндии в Петербурге» уходит в онлайн

Шагнувший на сороковой десяток кинофестиваль, на котором традиционно показывают лучшие новые финские фильмы, в этом году состоится в онлайн-формате. Картины покажут с 29 октября по 5 ноября. Об этом сообщает 21 октября Институт Финляндии в Петербурге.

«Фильмы транслируются бесплатно, однако на просмотр необходимо получить билет, — предупреждают зрителей. Отдельно мы объявим о том, когда откроется возможность получить билет. На каждый сеанс у нас есть 1000 билетов».

В рамках фестиваля покажут продолжение уже знакомой с предыдущих «Недель» трагикомедии «Ворчун». В новой части угрюмый дед, живущий в лесу, вынужден вступить в контакт с цивилизацией из-за болезни. Также в программе — «Игры, в которые играют люди» (Йенни Тойвониеми), «Лесной Великан» (Вилле Янкери), «Стальные леди» (Памела Тола), «Леди время» (Элина Талвенсаари), а также семь короткометражек.

По словам директора программы фестиваля Алексея Дунаевского, режиссёры из Суоми в последнее время заметны в мировой киносреде.

«В мире фестивалей финское кино также добилось успеха несмотря на все сложности, вызванные эпидемией коронавируса. Судите сами. В числе фильмов, отобранных для участия в престижном фестивале «Nordisk Panorama», оказалось сразу 14 финских. Венецианский фестиваль и МКФ в Сиднее также пригласили в себе финские картины. А фестиваль в Оберхаузене включил в свою программу сразу две, как и Московский. И это в период пандемии, когда все везде останавливается или переносится на неопределенное время! Не будем забывать и о том, что речь идет о кинематографии, выпускающей примерно 25–30 фильмов в год», — рассказал Дунаевский.

Ранее «мама финского кино» Кирси Тюккюляйнен рассказывала в интервью «Фонтанке» о финских фильмах в России и необычном знакомстве Сергея Михалкова и Аки Каурисмяки, а режиссёр Юха-Пекка Валкеапяа делился впечатлениями от съёмок фильма о БДСМ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний