Фестиваль «Неделя кино Финляндии в Петербурге» уходит в онлайн

Шагнувший на сороковой десяток кинофестиваль, на котором традиционно показывают лучшие новые финские фильмы, в этом году состоится в онлайн-формате. Картины покажут с 29 октября по 5 ноября. Об этом сообщает 21 октября Институт Финляндии в Петербурге. «Фильмы транслируются бесплатно, однако на просмотр необходимо получить билет, — предупреждают зрителей. Отдельно мы объявим о том, когда откроется возможность получить билет. На каждый сеанс у нас есть 1000 билетов».

В рамках фестиваля покажут продолжение уже знакомой с предыдущих «Недель» трагикомедии «Ворчун». В новой части угрюмый дед, живущий в лесу, вынужден вступить в контакт с цивилизацией из-за болезни. Также в программе — «Игры, в которые играют люди» (Йенни Тойвониеми), «Лесной Великан» (Вилле Янкери), «Стальные леди» (Памела Тола), «Леди время» (Элина Талвенсаари), а также семь короткометражек.