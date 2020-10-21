Фестиваль «Неделя кино Финляндии в Петербурге» уходит в онлайн
Шагнувший на сороковой десяток кинофестиваль, на котором традиционно показывают лучшие новые финские фильмы, в этом году состоится в онлайн-формате. Картины покажут с 29 октября по 5 ноября. Об этом сообщает 21 октября Институт Финляндии в Петербурге.
«Фильмы транслируются бесплатно, однако на просмотр необходимо получить билет, — предупреждают зрителей. Отдельно мы объявим о том, когда откроется возможность получить билет. На каждый сеанс у нас есть 1000 билетов».
В рамках фестиваля покажут продолжение уже знакомой с предыдущих «Недель» трагикомедии «Ворчун». В новой части угрюмый дед, живущий в лесу, вынужден вступить в контакт с цивилизацией из-за болезни. Также в программе — «Игры, в которые играют люди» (Йенни Тойвониеми), «Лесной Великан» (Вилле Янкери), «Стальные леди» (Памела Тола), «Леди время» (Элина Талвенсаари), а также семь короткометражек.
По словам директора программы фестиваля Алексея Дунаевского, режиссёры из Суоми в последнее время заметны в мировой киносреде.
«В мире фестивалей финское кино также добилось успеха несмотря на все сложности, вызванные эпидемией коронавируса. Судите сами. В числе фильмов, отобранных для участия в престижном фестивале «Nordisk Panorama», оказалось сразу 14 финских. Венецианский фестиваль и МКФ в Сиднее также пригласили в себе финские картины. А фестиваль в Оберхаузене включил в свою программу сразу две, как и Московский. И это в период пандемии, когда все везде останавливается или переносится на неопределенное время! Не будем забывать и о том, что речь идет о кинематографии, выпускающей примерно 25–30 фильмов в год», — рассказал Дунаевский.
Ранее «мама финского кино» Кирси Тюккюляйнен рассказывала в интервью «Фонтанке» о финских фильмах в России и необычном знакомстве Сергея Михалкова и Аки Каурисмяки, а режиссёр Юха-Пекка Валкеапяа делился впечатлениями от съёмок фильма о БДСМ.