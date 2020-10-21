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21.10.2020 20:26
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В старинном доме на канале Грибоедова возникла угроза обрушения лепнины. Спасателям пришлось задействовать вышку

Специалисты искали ненадежную лепнину в Центральном районе Петербурга. Об этом вечером 21 октября «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.

Фото: Юлия Яковлева/«Фонтанка.ру»
Фото: Юлия Яковлева/«Фонтанка.ру»
Фото: Юлия Яковлева/«Фонтанка.ру»
Фото: Юлия Яковлева/«Фонтанка.ру»
Фото: Юлия Яковлева/«Фонтанка.ру»
Фото: Юлия Яковлева/«Фонтанка.ру»

Как сообщили в ведомстве, специалисты выезжали по адресу набережная канала Грибоедова, 15 из-за угрозы падения лепнины. Работы уже завершены. В пресс-службе районной администрации уточнили, они были проведены в рамках планового осмотра по заказу ЖКС №1, уточнив, что при помощи вышки «обстукивался слабо держащийся слой».

Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположен Дом Имзена постройки начала XIX века, в более позднее время известный также как Дом Томашевской. В перечне объектов культурного наследия он не числится, следует из информации на сайте КГИОП Петербурга.

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