Теплоэнергетики открыли к вечеру движение по улице Шевченко. Утром там лилось и парило
Теплоэнергетики частично завершили ремонт дефектного участка трубопровода в Василеостровском районе. Об этом вечером 21 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербург».
В связи с окончанием работ восстановлено движение транспорта по улице Шевченко от Малого проспекта Васильевского острова до Шкиперского проспекта. «Ремонтные работы продолжаются, планируется заменить около шести метров ненадежного трубопровода», — добавил представитель предприятия.
Как сообщалось ранее, трубу прорвало утром 21 октября. Дорогу залило горячей водой, а исходящий от нее белый пар почти полностью окутал попавшую в зону аварии проезжую часть. Автомобилистам пришлось перестроить привычный маршрут.