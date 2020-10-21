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21.10.2020 19:11
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Теплоэнергетики открыли к вечеру движение по улице Шевченко. Утром там лилось и парило

Теплоэнергетики частично завершили ремонт дефектного участка трубопровода в Василеостровском районе. Об этом вечером 21 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербург».

Фото: Теплосеть
Фото: Теплосеть
Фото: Теплосеть
Фото: Теплосеть

В связи с окончанием работ восстановлено движение транспорта по улице Шевченко от Малого проспекта Васильевского острова до Шкиперского проспекта. «Ремонтные работы продолжаются, планируется заменить около шести метров ненадежного трубопровода», — добавил представитель предприятия.

Как сообщалось ранее, трубу прорвало утром 21 октября. Дорогу залило горячей водой, а исходящий от нее белый пар почти полностью окутал попавшую в зону аварии проезжую часть. Автомобилистам пришлось перестроить привычный маршрут.

© Фонтанка.Ру

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