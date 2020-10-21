На улице Карпинского стартует ремонт дороги. Проезд перекроют на несколько дней

Дорожный ремонт перекроет движение по одной из улиц в Калининском районе Петербурга в конце октября — начале ноября. Сами работы стартуют уже 22 октября, но пока без ограничений.



Как сообщает 21 октября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с четверга, 22 октября, начинается ремонт улицы Карпинского на участке протяженностью 1 километр от улицы Руставели до проспекта Науки. АО «ВАД» за 39,5 миллиона рублей приведет в порядок дорожное покрытие на площади 22,11 тысячи квадратных метров.