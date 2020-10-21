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21.10.2020 19:29
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На улице Карпинского стартует ремонт дороги. Проезд перекроют на несколько дней

Дорожный ремонт перекроет движение по одной из улиц в Калининском районе Петербурга в конце октября — начале ноября. Сами работы стартуют уже 22 октября, но пока без ограничений.

Как сообщает 21 октября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с четверга, 22 октября, начинается ремонт улицы Карпинского на участке протяженностью 1 километр от улицы Руставели до проспекта Науки. АО «ВАД» за 39,5 миллиона рублей приведет в порядок дорожное покрытие на площади 22,11 тысячи квадратных метров.

Из-за дорожных работ движение транспорта на улице Карпинского будут перекрывать:

  • с 30 октября по 2 ноября — на всем участке от улицы Руставели до проспекта Науки;
  • со 2 по 3 ноября — в боковых проездах.

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