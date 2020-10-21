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21.10.2020 18:36
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Взял бензопилу и решил проблему. Суд в Петербурге рассмотрел уголовное дело о вырубке шести берез и одного клена

Разнорабочему Азрету Булгарову нужно было поставить забор, и он срубил семь деревьев. Власти района насчитали за это почти 100 тысяч ущерба.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 октября, вырубка произошла в мае этого года на 5-й линии в Сестрорецке.

Булгаров рассказал во время процесса по делу, возбужденному по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», что должен был поставить забор вдоль периметра дома 9, а деревья мешали.

Рабочий пытался пойти законным путем: получить порубочный билет. Но ему сказали, что это невозможно из-за коронавирусной инфекции. Булгаров взял бензопилу и решил проблему: спилил 2 березы диаметром до 12 см, 4 березы диаметром 12–20 см и клен диаметром до 12 см. Деревья попилил на дрова, которые потом разобрали соседи.

Таким образом мужчина причинил Петербургу ущерб в размере 92 тысяч рублей.

Представитель потерпевшего обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела. Никто из сторон не возражал.

Сестрорецкий районный суд уголовное дело и уголовное преследование Булгарова прекратил за примирением сторон.

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