Рухнувший под Вологдой вертолет достали из воды. Тело главы АО «Дед Мороз» опознала супруга
Под Вологдой следователи продолжают устанавливать обстоятельства крушения вертолета, а спасатели вести поиски находившихся на его борту пилота и пассажиров. Пока что удалось найти только одного из них.
Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, на месте происшествия работают ярославские следователи, которым удалось установить, что на борту вертолета находились четыре человека — 51-летний пилот, двое мужчин в возрасте 46 лет и 51 года, а также 27-летняя женщина.
«В настоящее время обнаружено тело мужчины 1969 года рождения. Проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения остальных лиц», — рассказали о первых результатах поисковой операции в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование продолжается.
Как уточняет ТАСС, тело гендиректора АО «Дед Мороз» Олега Васильева опознала супруга. Вместе с ним на борту находились совладелец «Аэросоюза», которому принадлежит вертолет, а также бухгалтер компании и пилот. Их документы нашли на месте ЧП.
Тем временем работающие на месте крушения спасатели отыскали вертолет. «С помощью тросов и специальной техники его удалось извлечь из воды. Продолжаются поиски пассажиров, которые, предположительно, находились на борту воздушного судна. Работы на реке Сухоне будут продолжаться до наступления темного времени суток», — сообщили в МЧС России.
МЧС России
МЧС России
ЧП произошло у села Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. Летевший из Вологды в Великий Устюг четырехместный вертолет компании «Аэросоюз» упал в реку Сухону, врезавшись перед этим в опору ЛЭП и оставив без электричества три деревни. Прокуратура и следствие начали проверку. Вскоре стало известно о тех, кто был на борту воздушного судна.