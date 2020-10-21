Под Вологдой следователи продолжают устанавливать обстоятельства крушения вертолета, а спасатели вести поиски находившихся на его борту пилота и пассажиров. Пока что удалось найти только одного из них.



Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, на месте происшествия работают ярославские следователи, которым удалось установить, что на борту вертолета находились четыре человека — 51-летний пилот, двое мужчин в возрасте 46 лет и 51 года, а также 27-летняя женщина.



«В настоящее время обнаружено тело мужчины 1969 года рождения. Проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения остальных лиц», — рассказали о первых результатах поисковой операции в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование продолжается.

