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21.10.2020 18:10
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Силовикам запретят иметь не только иностранное гражданство, но и ВНЖ. Госдума уже одобрила законопроект

Госдума приняла в первом чтении законопроект президента о запрете военнослужащим, сотрудникам ФСБ и федеральным чиновникам иметь не только гражданство другой страны, но и вид на жительство, пишет 21 октября «Коммерсантъ».

«Военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим или работником органов Федеральной службы безопасности может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства»,— написано в законопроекте.

Также 14 августа председатель Госдумы ФС РФ поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты российского парламента направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР России о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов.

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