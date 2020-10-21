FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
77.78р91.56р
Школы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
21.10.2020 17:52
3
Печать

Тестов больше в 2–3 раза. Смольный выделил 35 млн на закупку диагностического оборудования для районов Петербурга

Пять районов Петербурга получат дополнительное лабораторное оборудование и средства индивидуальной защиты. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба администрации города.

Решение о выделении из бюджета дополнительных средств на покупку лабораторного оборудования для ПЦР-исследований на коронавирус и покупку средств индивидуальной защиты принял губернатор Беглов. Он подписал распоряжение о перечислении из резервного фонда 34195,1 тыс. рублей. За эти деньги купят аппараты для пяти лабораторий медицинских организаций, находящихся в ведении администраций районов города.

«Закупленное оборудование позволит повысить среднюю производительность выполнения исследований в 2–3 раза», — уверены в администрации.

Также из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга выделяется 2 млрд рублей, которые пойдут на субсидии государственным учреждениям здравоохранения. На них должны закупить защитные костюмы, маски, перчатки и бахилы для медицинских работников и пациентов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Шилишпер
Сейчас в поликлиниках на один участок в день дают только один тест на ковид. Предлагают ждать пару недель или самому делать
261238531
Ждём новостей о вспышке ковид в Санкт-Петербурге.
193121
Необходимейшая вещь. Никаким другим способом "вторую волну" не нарисуешь. А так, больше тестов - больше положительных результатов. Есть обоснование закручивания гаек.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний