Тестов больше в 2–3 раза. Смольный выделил 35 млн на закупку диагностического оборудования для районов Петербурга
Пять районов Петербурга получат дополнительное лабораторное оборудование и средства индивидуальной защиты. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба администрации города.
Решение о выделении из бюджета дополнительных средств на покупку лабораторного оборудования для ПЦР-исследований на коронавирус и покупку средств индивидуальной защиты принял губернатор Беглов. Он подписал распоряжение о перечислении из резервного фонда 34195,1 тыс. рублей. За эти деньги купят аппараты для пяти лабораторий медицинских организаций, находящихся в ведении администраций районов города.
«Закупленное оборудование позволит повысить среднюю производительность выполнения исследований в 2–3 раза», — уверены в администрации.
Также из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга выделяется 2 млрд рублей, которые пойдут на субсидии государственным учреждениям здравоохранения. На них должны закупить защитные костюмы, маски, перчатки и бахилы для медицинских работников и пациентов.