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21.10.2020 17:19
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о «налоге для богатых»

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с доходами выше 5 млн рублей в год. По информации, опубликованной на сайте ведомства 21 октября, поправки приняты депутатами единогласно.

«Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Его принятие позволит дополнительно направить порядка 60 млрд рублей на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями. Поступившие в бюджет средства адресно пойдут именно на эти цели», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, несмотря на бюджетный дефицит и сложные экономические условия, все социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены, а этот законопроект позволит найти средства на поддержку тех, «кто больше всего в этом нуждается».

Президент Владимир Путин 23 июня предложил увеличить ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Собранные дополнительно средства он предложил направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, проведение операций и закупку лекарств. 17 сентября правительство РФ внесло соответствующий законопроект в парламент. Предполагается, что в 2021 году повышение налога принесет бюджету дополнительные 60 млрд рублей.

На прошлой неделе Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил не повышать ставку для доходов с продажи имущества и страховых выплат.

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Комментарии (3)

22ilves
Интересно, прекратятся ли после этого хождения в разных СМИ с шапкой по кругу?
altnec
Это всё уже позавчерашний день. И здесь опоздали со своим задним умом. Каждый завтрашний день станет жёстче. Что-то вы господа-товарищи совсем растерялись.
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