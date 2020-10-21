Госдума приняла в первом чтении законопроект о «налоге для богатых»

«Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Его принятие позволит дополнительно направить порядка 60 млрд рублей на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями. Поступившие в бюджет средства адресно пойдут именно на эти цели», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с доходами выше 5 млн рублей в год. По информации, опубликованной на сайте ведомства 21 октября, поправки приняты депутатами единогласно.

По его словам, несмотря на бюджетный дефицит и сложные экономические условия, все социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены, а этот законопроект позволит найти средства на поддержку тех, «кто больше всего в этом нуждается».

Президент Владимир Путин 23 июня предложил увеличить ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Собранные дополнительно средства он предложил направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, проведение операций и закупку лекарств. 17 сентября правительство РФ внесло соответствующий законопроект в парламент. Предполагается, что в 2021 году повышение налога принесет бюджету дополнительные 60 млрд рублей.

На прошлой неделе Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил не повышать ставку для доходов с продажи имущества и страховых выплат.