Правительство Армении запретило импорт товаров из Турции. Запрет вступит в силу 31 декабря, сообщает официальный сайт кабмина страны.
«Правительство Республики Армения решением от 20 октября 2020 номер 1708-Н года ввело временный запрет на импорт товаров конечного потребления турецкого происхождения. Запрет вступит в силу с 31 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято в целях безопасности, учитывая «многочисленные подтвержденные факты пособничества и открытой поддержки Турцией военных и террористических действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. — Прим. ред.)».
«Запретом на импорт товаров турецкого происхождения прекращается финансирование турецкой государственной казны из армянских источников, и в то же время пресекается возможность проникновения возможных угроз в Армению через импорт товаров конечного потребления из враждебно настроенной страны», — пояснили в правительстве.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.