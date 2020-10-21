Адъютант Соколова: В день убийства аспирантки историк пытался перевести деньги в Севастополь
Обвиняемый в убийстве Олег Соколов после смерти Анастасии Ещенко позвонил своему знакомому и попросил обналичить деньги с его карты. До дела не дошло.
Свидетель, который знаком с Соколовым с 2017 года, выступил в суде 21 октября. Исходя из показаний Станислава Пустовалова, он был адъютантом историка на реконструкциях. Свою настоящую должность мужчина называть вслух не стал, но из контекста стало ясно, что он военнослужащий.
Пустовалов рассказал, что был свидетелем нескольких ссор Соколова с Ещенко на тему его детей — аспирантка злилась, обижалась и могла долго с историком после упоминания его дочерей не разговаривать. Конфликты подсудимый пытался сгладить, покупая Анастасии торты.
Знал свидетель и про конфликт с Понасенковым, он присутствовал на открытой лекции, куда, по мнению Соколова, его научный оппонент прислал провокаторов. Тогда молодые люди упомянули книгу Понасенкова и, по воспоминаниям свидетелей, оскорбили историка. Пустовалов помогал молодых людей выводить из аудитории.
Адвокат стороны потерпевших поинтересовалась, разговаривал ли свидетель с Соколовым после убийства Анастасии — это следовало из расшифровки биллинга. Он подтвердил, что вечером 8 ноября 2019 года ему позвонил историк, поинтересовался, как дела, после чего попросил о помощи. Соколов хотел перевести деньги на карту Пустовалова, чтобы тот, когда через неделю приедет в Петербург, отдал ему их наличными. Сумму он не вспомнил и добавил, что никакие деньги ему так и не пришли. Пояснить этот момент пытался сам Соколов, но слова ему не дали.
Экс-доцента обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия. Экспертиза признала его вменяемым, Соколов вину не отрицает. «Истинным виновником» трагедии подсудимый считает Понасенкова.