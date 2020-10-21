Адъютант Соколова: В день убийства аспирантки историк пытался перевести деньги в Севастополь

Обвиняемый в убийстве Олег Соколов после смерти Анастасии Ещенко позвонил своему знакомому и попросил обналичить деньги с его карты. До дела не дошло.



Свидетель, который знаком с Соколовым с 2017 года, выступил в суде 21 октября. Исходя из показаний Станислава Пустовалова, он был адъютантом историка на реконструкциях. Свою настоящую должность мужчина называть вслух не стал, но из контекста стало ясно, что он военнослужащий.

Пустовалов рассказал, что был свидетелем нескольких ссор Соколова с Ещенко на тему его детей — аспирантка злилась, обижалась и могла долго с историком после упоминания его дочерей не разговаривать. Конфликты подсудимый пытался сгладить, покупая Анастасии торты.