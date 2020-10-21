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21.10.2020 17:30
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ДТП в Красном Селе попало на видео: водитель пытался обогнать машину, но закинул её на поребрик

Спешка на дороге привела к ДТП. Два автомобиля столкнулись днём 21 октября на перекрёстке Стрельнинского шоссе и Боровой улицы в Красном Селе.

Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / vk.com/krasnoe_selo
Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / vk.com/krasnoe_selo
Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / vk.com/krasnoe_selo

Как сообщает «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте», ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения. На записи видно, что водитель «Форда» летел по Стрельнинскому шоссе и решил обогнать ехавший перед ним автомобиль по встречной полосе, для чего пересёк сплошную линию разметки. Автомобиль начал поворот налево, и «Форд» ударил его в заднюю часть и развернул. Подпрыгнув, автомобиль заскочил на поребрик.

На место прибыла скорая помощь и инспекторы Красносельского ГИБДД.

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Комментарии (2)

_Igor_
Много стало деловых, центровых, спешащих по неотложным делам вселенской важности.
hal9000
Складывается впечатление что это "наказание" за не включенный поворотник
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