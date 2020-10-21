ДТП в Красном Селе попало на видео: водитель пытался обогнать машину, но закинул её на поребрик
Спешка на дороге привела к ДТП. Два автомобиля столкнулись днём 21 октября на перекрёстке Стрельнинского шоссе и Боровой улицы в Красном Селе.
Как сообщает «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте», ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения. На записи видно, что водитель «Форда» летел по Стрельнинскому шоссе и решил обогнать ехавший перед ним автомобиль по встречной полосе, для чего пересёк сплошную линию разметки. Автомобиль начал поворот налево, и «Форд» ударил его в заднюю часть и развернул. Подпрыгнув, автомобиль заскочил на поребрик.
На место прибыла скорая помощь и инспекторы Красносельского ГИБДД.