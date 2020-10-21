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21.10.2020 14:12
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На Невском два BMW попали в похожие аварии в 100 метрах друг от друга

Две похожие аварии произошли днём 21 октября на Невском проспекте на расстоянии около 100 метров друг от друга, на соседних перекрёстках. Все участники — на недешёвых машинах.

На повороте с Невского на Литейный проспект притёрлись «Чери» и БМВ, сообщает читатель «Фонтанки». А поворот с улицы Рубинштейна на Невский не поделили, судя по фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», БМВ и «Рендж Ровер».

Фото: Читатель «Фонтанки» Евстолий Поднебесников
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Обе аварии мелкие, вряд ли кто-то пострадал. Хотя они случились в правых полосах, на «Яндекс.Карте» видно заторы.

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Комментарии (3)

Хейм
И не БМВ, а старое ведро :)
vic_5e4cd1938d1a8
Вот так новости! А у нас во дворе у кошки котята.
***_555
Ни Тигуан, а Чери.
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