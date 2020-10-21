Две похожие аварии произошли днём 21 октября на Невском проспекте на расстоянии около 100 метров друг от друга, на соседних перекрёстках. Все участники — на недешёвых машинах.

На повороте с Невского на Литейный проспект притёрлись «Чери» и БМВ, сообщает читатель «Фонтанки». А поворот с улицы Рубинштейна на Невский не поделили, судя по фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», БМВ и «Рендж Ровер».