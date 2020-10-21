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21.10.2020 14:18
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Новые автомобили в России за 9 месяцев подорожали на 12%

Стоимость новых автомобилей в России продолжает расти. В октябре ценники на свои машины переписали в большую сторону уже 15 автомобильных марок.

Как сообщает 21 октября аналитическое агентство «Автостат», с января по сентябрь 2020 года рекомендованные розничные цены на новые легковые автомобили выросли в среднем на 12%. Удорожание продолжилось и в октябре: по данным мониторинга, проведенного порталом «Цена Авто», 15 марок повысили цены на весь модельный ряд либо отдельные свои модели.

Главная причина продолжающегося роста цен — это резкое ослабление курса рубля к основным мировым валютам, объясняют специалисты. Автопроизводители еще не отыграли падение, так что цены будут и дальше расти, и к концу года подорожание может составить порядка 20%.

С сентября 2014 года рекомендованные розничные цены на новые легковые автомобили выросли вдвое, отмечают аналитики. На столько же упал и российский рубль по отношению к американскому доллару.

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Комментарии (1)

Vanko
А когда у нас машины дешевели? И кстати, не виден эффект импортозамещённой составляющей автомобилей локальной сборки. Всё равно дорожают пропорционально курсу у.е.
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