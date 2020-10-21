Новые автомобили в России за 9 месяцев подорожали на 12%

Стоимость новых автомобилей в России продолжает расти. В октябре ценники на свои машины переписали в большую сторону уже 15 автомобильных марок.



Как сообщает 21 октября аналитическое агентство «Автостат», с января по сентябрь 2020 года рекомендованные розничные цены на новые легковые автомобили выросли в среднем на 12%. Удорожание продолжилось и в октябре: по данным мониторинга, проведенного порталом «Цена Авто», 15 марок повысили цены на весь модельный ряд либо отдельные свои модели.

Главная причина продолжающегося роста цен — это резкое ослабление курса рубля к основным мировым валютам, объясняют специалисты. Автопроизводители еще не отыграли падение, так что цены будут и дальше расти, и к концу года подорожание может составить порядка 20%.