Михаил Ефремов выплатил компенсации пострадавшим по делу о смертельном ДТП

Адвокат артиста Ефремова рассказала журналистам о том, что его доверитель перевел по миллиону трем родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом 21 октября сообщает ТАСС.



«Выплатили», — сказал один из адвокатов актера Роман Филиппов.



Другой защитник актера, Петр Хархорин, сообщил, что перевод состоялся в среду и в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.

