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21.10.2020 13:05
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Михаил Ефремов выплатил компенсации пострадавшим по делу о смертельном ДТП

Адвокат артиста Ефремова рассказала журналистам о том, что его доверитель перевел по миллиону трем родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом 21 октября сообщает ТАСС.

«Выплатили», — сказал один из адвокатов актера Роман Филиппов.

Другой защитник актера, Петр Хархорин, сообщил, что перевод состоялся в среду и в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.

Ефремов приговорен Пресненским районным судом Москвы 8 сентября по уголовному делу о смертельном ДТП в центре столицы. 8 июня он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров умер в больнице. Ефремова судили по статье 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения».

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